FeedBaxley

Règle de conservation des données
Data is retained unless customers contact us for their data to be removed
Règles d’archivage et de suppression des données
Data is retained unless customers contact us for their data to be removed, in which case we delete everything permanently.
Règle de stockage des données
Data is securely stored using industry standard technologies.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Heroku
L’application/le service a des sous-processeurs
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