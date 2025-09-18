Package Tracker

Règle de conservation des données
We only retain the minimum amount of data needed to provide a good user experience. This includes storing the user's email address and any tracking numbers they pass in.
Règles d’archivage et de suppression des données
Tracking number data is periodically removed - typically every 90 days or so and all user information including tracking numbers and email address can be deleted upon request. To request removal of your data please contact us as support@hellopackage.app.
Règle de stockage des données
We store tracking numbers so that we can continually update the information for the user.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Scaleway
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no