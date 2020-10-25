Hyve is an innovative platform that seamlessly integrates with Slack to transform how organizations gather and utilize team intelligence. By deploying targeted micro-surveys, Hyve collects real-time, anonymous feedback from employees, offering deep insights into various facets of your business, including client relationships, project health, employee engagement, and more. Key Features: Tailored Micro-Surveys: Hyve delivers specific questions to designated team members at optimal times, ensuring the collection of relevant and timely feedback. Real-Time Scoring: As feedback is gathered, Hyve computes real-time scores, organizing data by business aspects and key indicators for comprehensive analysis. Benefits for All Team Members: Individual Contributors: Empowers employees to voice their opinions on the work environment, enhancing job satisfaction and productivity through immediate feedback. Team Managers: Provides dashboards that offer insights into team challenges, engagement levels, and project execution, facilitating informed decision-making. Senior Leaders: Delivers a clear, data-driven overview of organizational performance, guiding strategic decisions to drive success. Hyve's mission is to optimize businesses by harnessing human and machine intelligence, fostering a culture of continuous improvement and excellence.