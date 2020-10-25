Règle de conservation des données
Hyve Technologies, Inc. retains personal data only as long as necessary to fulfill the purposes outlined in their Privacy Policy, including providing and improving their services. Once the data is no longer needed for these purposes, it is deleted or anonymized.
Règles d’archivage et de suppression des données
Users can request the deletion of their personal data by contacting Hyve Technologies, Inc. at info@hyve.app. Upon such a request, the company will delete the user’s personal data from their records, unless retention is required by law or for legitimate business purposes.
Règle de stockage des données
Hyve Technologies, Inc. stores personal data securely using industry-standard security measures to protect against unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction. They ensure that data is stored in compliance with applicable laws and regulations.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no