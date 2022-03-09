Règle de conservation des données

Adobe Status only stores the Slack webhook url for the channel selected by the user during installation. The webhook url is retained in our system for as long as the account is active and/or for as long as Adobe has a business need to retain the data. Customers can opt to request removal of their data at any time, or upon uninstallation of our app, by making a request to statuscom-adobe-support@adobe.com.