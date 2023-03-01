Theta Lake for Slack

Règle de conservation des données
Data management tools are part of Theta Lake's administrative console. Customers set their own retention rules for data and can create multiple rules to manage different data types.
Règles d’archivage et de suppression des données
As with data retention, customers set their own retention and disposition periods in the administrative console.
Règle de stockage des données
All data stored consistent with SOC 2 and ISO 27001 requirements, including encryption in transit and at rest. For regulated financial services customers, data can be stored in SEC Rule 17a-4 compliant storage.
Site(s) de centre de données
Australie, Canada, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Singapour
Détails sur l’hébergement des données
Cloud based-hosting with SOC 2, Type 2 and ISO 27001 controls in place.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS, Azure
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no