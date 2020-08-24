Let Them Eat Cake

Règle de conservation des données
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Règles d’archivage et de suppression des données
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Règle de stockage des données
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Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud Hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Digital Ocean
L’application/le service a des sous-processeurs
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