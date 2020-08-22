Say hello to instant feedback on what matters most regarding your people’s mental well-being. That’s right! You can officially kiss standardized surveys goodbye with daily votes tallied rather than the usual surveys, which, as we all know, are cumbersome and often ignored by employees. Install the Three Good App today and let our DailyPulse™ algorithm start sending automated projects to vote on trickled in with simple questions on self-care, stress, insomnia, movement, diversity, and inclusion. You decide the cadence, and our app does the rest. OH, and one more thing, you don’t have to figure out what projects or questions to send. Our entire database has been formulated and curated by our top psychologists and leading mental health experts to ensure your people are being cared for in the right way, at the right time. Three good is designed to help get a regular pulse on how you’re people are feeling. It’s not meant to replace standard HR surveys to see what they think of the new benefits policy or the new EAP. Benefits include: • Get more personalized insights on mental indicators • Influence critical business decisions • Get social, mental, and emotional indicators delivered privately to HR • Compare how different departments are doing • See what social good projects your people care about • Understand the mood of teams • Boost employee well-being • Compare month-over-month mood analytics • Social, mental, and emotional analytics • Reduce employee turnover • Community service project insights • Month-over-month team engagement progress • Individual mental well-being indicators