Beamery Grow

Règle de conservation des données
Beamery will retain client data in accordance with the contracts between Beamery and Beamery's clients. In general, Beamery will retain key transactional data indefinitely, and retain user activity logs for at least two years.
Règles d’archivage et de suppression des données
Beamery will archive user activity data after two years using long-term storage (S3, etc). Beamery will remove user data in accordance with the contract between Beamery and Beamery's clients, and based on clients' requests.
Règle de stockage des données
Beamery will storage clients' data in Cloud databases, object storage, and cloud data warehouse. Beamery will encrypt all client data on rest and in transit.
Détails sur l’hébergement des données
Cloud-hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS, Snowflake
L’application/le service a des sous-processeurs
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