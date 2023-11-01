Seismic Learning

Règle de conservation des données
Seismic will retain customer data during the term identified within a customer's subscription services agreement. Please refer to the terms of your subscription services agreement with Seismic.
Règles d’archivage et de suppression des données
Seismic will retain customer data for 30-days following the termination of a customer's subscription services agreement unless an extended retention period is defined in the agreement. Within this time, customers may export customer content. After these 30 days (or the agreed period), Seismic will destroy all customer content.
Règle de stockage des données
Data is stored durably and securely using AWS. Full backups are run nightly and retained for 14 days. All data is encrypted in transit with HTTPS over SSL (TLS 1.2) and at rest using AWS KMS for full-body encryption.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud Storage
Société chargée de l’hébergement des données
Amazon Web Services
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no