Coefficient: Slack for Sheets

Date du dernier test d'intrusion
2023-03-24
Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
yes
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Google Workspace
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
support@coefficient.io
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
yes
Services tiers utilisés par cette application
Users choose which data source systems to connect to Coefficient to set up data automations. Supported data sources include Salesforce, HubSpot, MySQL, PostgreSQL, Looker, Tableau, Stripe, Zendesk, Jira, and Microsoft Excel / OneDrive.
Utilise la rotation de jeton
no