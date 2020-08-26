Règle de conservation des données
Jeli shall retain data as long as the company has a need for its use, or to meet regulatory or contractual requirements. Once data is no longer needed, it shall be securely disposed of or archived. Data owners, in consultation with legal counsel, may determine retention periods for their data.
Règles d’archivage et de suppression des données
Jeli will retain customer data for up to 60 days after contract end. After this retention period, Jeli will scrub customer data from our systems.
Règle de stockage des données
All confidential customer data processed by Jeli is encrypted in-transit, and encrypted at rest in AWS data centers. Any backups of customer data are also encrypted at rest. Access to confidential customer data is limited, logged, and audited regularly.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Société chargée de l’hébergement des données
Amazon Web Services
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs