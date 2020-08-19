KAYAK for Business is a better way to plan and manage business travel. Say goodbye to sharing screenshots of flight and hotel results, or using complex approval processes that slow you down. • Travelers can: ◦ Send trips to their manager to approve ◦ Show their manager their flight or hotel is in or out of policy ◦ Show their manager the reason for their trip • Travel managers can ◦ Approve or decline trips with one click ◦ Receive trips to book on behalf of their team ◦ Easily link to a clear overview of all their team’s trips
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Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
k4b-tech@kayak.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)