KAYAK for Business

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• Travelers can:

◦ Send trips to their manager to approve

◦ Show their manager their flight or hotel is in or out of policy

◦ Show their manager the reason for their trip

• Travel managers can

◦ Approve or decline trips with one click

◦ Receive trips to book on behalf of their team

◦ Easily link to a clear overview of all their team’s trips