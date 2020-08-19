Règle de conservation des données
The default retention setting for User Data is to keep everything for as long as the campaign and/or User account exists. However, users can request account and or data deletion upon request.
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon user deletion, GrowSurf deletes User data from our production environments within 24 hours and backups are deleted within 7 days.
Règle de stockage des données
User Data is stored redundantly at multiple locations within our hosting provider’s data centers to ensure availability. Should a major disaster occur we have well-tested backup and restoration procedures for recovery. All GrowSurf data is automatically backed up nightly.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud
Société chargée de l’hébergement des données
Digital Ocean
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no