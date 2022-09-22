Café for Remote and Hybrid teams

Règle de conservation des données
Data is stored as long as you continue to use our services. Customers can opt to request removal of their data at any time, or upon uninstallation of our app by making a request to contact@at.cafe
Règles d’archivage et de suppression des données
Around provides all users the ability to delete their data by submitting a request to contact@at.cafe.
Règle de stockage des données
All data is transmitted over HTTPS, and any data stored is encrypted in transit and at rest using 256-bit encryption. We only use strong cipher suites and have features such as HSTS and Perfect Forward Secrecy fully enabled.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no