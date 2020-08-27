Règle de conservation des données
IP2Location only keeps user ID as an identifier to reply to private message and send the query result. There are additional or sensitive fields being saved.
Règles d’archivage et de suppression des données
IP2Location only keeps user ID as an identifier without any sensitive data and will remove when the app is uninstalled.
Règle de stockage des données
IP2Location will store query log in a secured Amazon RDS storage. All queries related to the user will be removed when the app is uninstalled.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Amazon Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Amazon Web Service
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no