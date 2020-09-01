Règle de conservation des données
Tall Order Technologies will retain data in accordance with our privacy policy. We do not retain any messages sent in your Slack workspace. If required, we will retain data as required by law.
Règles d’archivage et de suppression des données
Tall Order Technologies will remove Customer Data in accordance with our privacy policy. Contact us at support@allybot.io to request your data is removed and your data will be removed without hesitation.
Règle de stockage des données
Tall Order Technologies will store Customer Data in accordance with our privacy policy. Your data is stored on secure servers hosted by Amazon Web Services (AWS), and we take the necessary security precautions to keep your data safe.
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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