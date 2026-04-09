Règle de conservation des données
Until our contract with you has ended (or earlier if your account has been inactive for at least 12 months). You can end the contract as explained in our terms and conditions - https://doozy.live/terms
We may hold on to some (or all) of your information for longer (typically up to six years) if reasonably needed for legal, regulatory or tax reasons, deal with disputes, prevent fraud or abuse and/or enforce our terms and conditions.
We will keep your information which we use only for newsletters or other marketing until you tell us to stop sending you such messages.
We will generally keep automated browsing information for up to 26 months.
We will keep friend referral contact information that you supply us for up to 90 days.
Règles d’archivage et de suppression des données
We will remove any user data within 28 days of receiving a request for deletion. You can request your user data is deleted by getting in touch with gdpr@doozy.live
Règle de stockage des données
All data stored is encrypted, access is tightly controlled and regularly audited. Some data may be stored with our sub processors as outlined at doozy.live/privacy and doozy.live/subprocessors. Our data is also stored in compliance with GDPR.
Site(s) de centre de données
Royaume-Uni, Belgique
Détails sur l’hébergement des données
Google Cloud Firestore and Realtime Database
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Google Gemini via Google Cloud Vertex AI
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Doozy does not store prompts or AI outputs. Unsaved AI outputs are held in volatile memory for the duration of the session only and are not retained as persistent records.
Politique de confidentialité des données du LLM
Doozy uses a context isolation model. AI requests are processed as discrete events, and data from one customer is never accessible when processing requests for another customer.
Politique de résidence des données des LLM
All AI processing and inference tasks are restricted to Google Cloud regions within the United Kingdom or the European Union.