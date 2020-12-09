ServiceBot

Règle de conservation des données
The default retention setting for Customer Data is to keep everything for as long as the app is not uninstalled. As soon as the app is uninstalled, the data is deleted.
Règles d’archivage et de suppression des données
We permit all customers, regardless of geographic location, to submit data deletion requests, as set forth in our Terms of Service (Link: https://www.freshworks.com/terms/supplemental-terms/) . Upon customer deletion, Freshworks deletes customer data from our production environments within 14 days of the account termination, and backups are deleted in 7 days.
Règle de stockage des données
Customer Data is stored at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability. Customer Data and our source code are automatically backed up nightly. The Operations team is alerted in case of a failure with this system.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Inde, Australie, Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud Storage
Société chargée de l’hébergement des données
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Azure Open AI provisioned models
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
No retention outside Freshservice
Politique de confidentialité des données du LLM
Multi-tenancy and virtual isolation of every account.
Politique de résidence des données des LLM
Compliance via Azure Open AI