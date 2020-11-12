Règle de conservation des données
We only store the meta data from the DevOps tools which is being passed via Slack for 3 months and then data will be removed from the servers.
Règles d’archivage et de suppression des données
Any data more than 90 days will be removed from the servers.
Règle de stockage des données
By Default all the datas will be stored for 90 days and If customer requires more than 90 days, they will work with Opsera to increase storage policy.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
We host our product in AWS, GCP
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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