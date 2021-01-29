Règle de conservation des données
The Practical Developer will retain the data collected from your Slack workspace for as long as your account remains active. This data includes user's full names, emails, and Slack usernames. We also store the name of your organization, and its enterprise and team's Slack identifiers.
Règles d’archivage et de suppression des données
When you delete your Quboo account, we'll permanently delete all the data we collected within a period of 48h.
Règle de stockage des données
All computers and servers used for the storage of data are protected with passwords. We use strong passwords for all our accounts and follow best practices when storing them.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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