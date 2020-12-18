Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
yes
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
N/A
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
support@marketbeam.io
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
URL du programme de divulgation des vulnérabilités
Le programme de divulgation des vulnérabilités couvre l’application Slack
yes
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
URL du programme « Bug Bounty »
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Services tiers utilisés par cette application
N/A
Utilise la rotation de jeton
no