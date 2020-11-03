Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Sign in with Google
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
hello@prodcamp.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
yes
Services tiers utilisés par cette application
AWS RDS, AWS SES, AWS ECS, Amazon S3, Amazon CloudFront, Google Re-captcha
Utilise la rotation de jeton
no