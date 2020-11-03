Accelo Integration

Règle de conservation des données
Contextual Code stores your given Accelo deployment name, client id, client secret, channel ids linked to company/retainer/project ids, and a generated access token. No other data is stored. This data is only stored once you enter it in the configuration screen on the App's Home screen.
Règles d’archivage et de suppression des données
Contextual Code removes your client id, client secret, generated access token, and linked channel ids immediately after requesting removal through the App's Home screen.
Règle de stockage des données
Contextual Code stores your given Accelo deployment name, client id, client secret, channel ids linked to company/retainer/project ids, and a generated access token. No other data is stored. This data is only stored once you enter it in the configuration screen on the App's Home screen.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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