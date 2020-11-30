Règle de conservation des données
Autify will retain customer data for up to 3 years according to a contract with our customers.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data should be immediately deleted when a contract ends but it can be retained for up to 3 years based on an agreement with customers.
Règle de stockage des données
Autify needs to do their best to keep data safe by e.g. encrypting data, hashing data and also back up data periodically so that it can restore data if necessary. Backup data also needs to be securely stored.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Japon
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no