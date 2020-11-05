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Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
TravelBank maintains customer data indefinitely unless otherwise requested for removal.
Règles d’archivage et de suppression des données
Customers can request to have their data removed from TravelBank via email to security@travelbank.com. TravelBank will confirm the request within 10 days and will respond to the request within 45 days.
Règle de stockage des données
TravelBank stores all customer data in an encrypted and isolated datastore.
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Okta
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
security@travelbank.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)