Règle de conservation des données
Until user actively deletes their own data from their portal on spotmystatus.com or until spotify/slack access token is removed
Règles d’archivage et de suppression des données
All user sensitive data is immediately removed. Only thing kept is user's past subscriptions (non-identifiable) to avoid abuse of free trial policy
Règle de stockage des données
Stored in Frankfurt data servers as long as user is active
Site(s) de centre de données
Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no