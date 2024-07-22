Règle de conservation des données
Data will be retained until it is no longer required. Afterwards it will be deleted permanently.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data will be deleted permanently once it is no longer required or until requested.
Règle de stockage des données
Data is stored securely in AWS. Any sensitive information is encrypted.
Site(s) de centre de données
Irlande
Détails sur l’hébergement des données
Cloud Hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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