Règle de conservation des données
We retain user data as long as the Claptastic service is in use, ensuring full functionality for the associated Slack workspace. Recognition messages will be deleted if an admin resets the total score or upon user request.
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon request, users can have their data archived or removed from our systems. Recognition messages are specifically deleted when an admin resets scores or at the user’s request via email.
Règle de stockage des données
User data is stored securely and is only accessible to authorized personnel. We implement industry-standard security measures to protect data from unauthorized access or breaches while ensuring compliance with applicable regulations.
Société chargée de l’hébergement des données
Hetzner Servers
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no