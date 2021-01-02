When you first bought it, you couldn't wait a second to use it. Now, that once brand new and shiny item is collecting dust in the basement or occupying unnecessary space in the drawer. Now, it's time to let it go. But you took great care of it, and you want it to make somebody else as excited as you were! So, why don't you use the Marketplace app to let your work friends know what's up for sale, and instead of dealing with random strangers on other marketplaces, stay within your close circle. All you need to do is typing the magic words /marketplace sell my preloved item
Marketplace pourra voir :
Marketplace pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
Marketplace will retain data until whichever comes first: one year, or request from user.
Règles d’archivage et de suppression des données
Marketplace will remove data if requested by user, or after a year.
Règle de stockage des données
Marketplace will store the data on well established providers
Société chargée de l’hébergement des données
Cloudflare
L’application/le service a des sous-processeurs
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
When an email is sent with the request, Marketplace will confirm the requester is the owner of the data, and then delete the data from the database.
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
buysell@marketplaceforslack.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)