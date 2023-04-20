Règle de conservation des données
Data is retained for as long as you hold an active account in Assist AI. After cancelation, you can place a request at support@happyfox.com to delete all your account data. Please check our Privacy policy for more details - https://www.happyfox.com/privacy-policy/ .
Règles d’archivage et de suppression des données
Your Assist AI account data is stored in our primary storage all the time and we don't archive it at any point. You can however raise data removal requests at support@happyfox.com.
Règle de stockage des données
Your Assist AI account data is stored behind secure firewall and is encrypted at rest. Backups are taken daily and are retained for 30 days.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
All data is stored on Cloud servers hosted in AWS.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Sonnet, Haiku, Cohere
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Prompts, completions, and embeddings are retained in our systems for the duration of an active subscription or until deleted on request. We do not use customer data for model training.
Politique de confidentialité des données du LLM
Our LLM layer operates on Amazon Bedrock within our private AWS account. Bedrock is a multi-tenant service with strict logical isolation—ensuring no cross-tenant access to prompts, completions, or logs.
Politique de résidence des données des LLM
All real-time inference originates in US West (Oregon). To handle load spikes, requests may be routed to other U.S. Regions (Virginia or Ohio), but all traffic stays encrypted within the AWS U.S. Regions.