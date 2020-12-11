PlatoForms software is a platform used to build online Forms with PDFs. Upload your PDF with the document's original design, create an online form using our simple drag-and-drop tool. Embed the form into your website or share the URL with your customers. Generate a rich PDF document using your original layout and send it directly to your inbox. To connect a Slack workspace, go to the form "Integration" dialog box, click that "Add to Slack" button, and you'll be asked to sign in if you're not logged into your Slack account. Else, it will automatically detect your saved account and ask for which Channels do you want to receive PlatoForms notifications.