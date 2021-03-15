SelectorAIOps

Règle de conservation des données
- Data in context of our application are "S2" queries to S2 Stack per customer.
- We retain data in
a) Trace Data: 12 hrs
b) Query Data: Until s2 application per customer is decommissioned.
Règles d’archivage et de suppression des données
- Data in context of our application are "S2" queries to S2 Stack per customer.
- We archive data in
a) Query Data: Until s2 application per customer is decommissioned.
b) Cloud function logs: 30 days
Règle de stockage des données
- Data in context of our application are "S2" queries to S2 Stack per customer.
- We store data in
a) Query Data: Until s2 application per customer is decommissioned.
Détails sur l’hébergement des données
Selector application per customer (cloud or on-prem based on the deployment of the application)
Société chargée de l’hébergement des données
Google cloud
L’application/le service a des sous-processeurs
no