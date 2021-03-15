Selector is a platform for operational intelligence of multi-cloud infrastructure and performance-sensitive managed services. By adopting an AI/ML-based data analytics approach, Selector provides actionable multi-dimensional insights to network, cloud, and application operators. Our customers can meet their service KPIs through seamless collaboration on messaging platforms, search-driven querying with a conversational user experience, and automated data engineering pipelines. Technical and business leaders want to get relevant and instantaneous status reports without writing SQL queries and building new dashboards. Selector supports natural language queries directly integrated into common messaging platforms such as Slack to enable this desire for data democratization, providing a conversational chatbot experience. Users can invoke the SelectorAIOps bot in Slack channel by typing command /select followed by a natural language query. Selector responds to the Slack channel with insights and provides a URL link to the portal with the exact rendering. Additionally, SelectorAIOps bot provides operations information such as alerts and reports in the Slack channel.