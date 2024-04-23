Règle de conservation des données
Customer data is stored for 5-7 years depending on the data type, and potentially longer if required by law or regulation. Certain personal information or de-identified information associated with the customer's Brex Account may nonetheless remain on systems owned or maintained by Brex where required to comply with the law or our contractual obligations.
Règles d’archivage et de suppression des données
When no longer required to comply with the law, for contractual obligations, or for legitimate business, we will either delete or de-identify it.
Règle de stockage des données
Brex stores data in data centers in North America only.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
OpenAI’s GPT-4-turbo model
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
OpenAI does not retain Brex users data and does not use Brex users’ data. However, Brex will retain and use these data to improve accuracy to our internal system, in order to provide customers the most accurate and current information.
Politique de confidentialité des données du LLM
We implement robust access control to ensure users data remain isolated from others.
Politique de résidence des données des LLM
We store users data on AWS