At Brex, we're on a mission to make spend management effortless. The Brex integration for Slack brings finance directly into your workspace, so employees and finance teams can handle expenses, approvals, and spend questions without leaving Slack. Once an admin installs Brex and employees connect their accounts, the integration unlocks several capabilities: Approvals: Approve or deny spend limit requests, limit increases, and travel bookings, and resolve card expenses (approve or request repayment), right from a Slack message. Receipts & memos: Upload receipt images and add or update expense memos directly in Slack, including in reply to a reminder. Notifications & reminders: Get timely nudges about outstanding tasks: expenses missing receipts or memos, and pending approvals for admins and managers. Choose which notifications you receive, mute them, or turn them off entirely.

Chat with Brex MCP via Slackbot: Slackbot can also connect to the Brex MCP to help manage spend through natural conversation. Employees can message Slackbot to check card limits, review transactions, ask about policy, update memos, and attach receipts. Finance admins can message Slackbot to get answers on company-wide spend, banking, bills, travel, and vendors in plain language, analyzing spend against policy, uncovering anomalies, and running queries in seconds. Common Slackbot MCP tools include:

• Expense search: find expenses by user, merchant, amount, date, or receipt/approval status

• Spend analytics: top vendors, trends, budget usage, policy compliance, and anomalies

• Banking & accounts: review banking transactions and view business account balances and activity

• Bills & vendors: find vendor bills by due date or status, and search vendors

• People: look up users, departments, managers, and cost centers

• Travel: search trips and bookings by traveler, date, or status