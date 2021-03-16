Règle de conservation des données
Riot Security Inc. retains customer data following GDPR and CCPA compliances.
Règles d’archivage et de suppression des données
Riot Security Inc. will remove your customer data if you ask for it, following GDPR and CCPA compliances.
Règle de stockage des données
Riot Security Inc. stores customer data following GDPR and CCPA compliances.
Site(s) de centre de données
Irlande
Détails sur l’hébergement des données
AWS RDS + Aurora
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no