Get quick and valuable insight into your Postgres database's health, right in Slack pgTop is a Slack bot that collects and display information about queries, tables, indexes, vacuum and more right where you need it most. pgTop doesn't require access to your data. Commands available:

- health:table-size — List tables and their size

- health:total-size — Show database size

- health:vacuum-stats — Show basic vacuum-related informations

- index:size — List each index with their size

- index:total-size — Show total index size

- index:unused — List indexes rarely used

- index:usage — Show how well tables are indexed

- queries:blocking — List blocking queries and the queries being blocked

- queries:cancel — Cancel the query specified by pid

- queries:idle — List idle queries

- queries:long-running — List long-running non-idle queries

- queries:stats — Show queries statistics

- queries:terminate — Terminate the query specified by pid