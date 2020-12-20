Règle de conservation des données
According to GDPR laws, we only collect and store data that is necessary for the service.
Règles d’archivage et de suppression des données
Customers can contact us anytime at pgtop@alby.fr to request immediate removal of their data.
Customer data will be completely erased within 7 days.
Règle de stockage des données
Customer data is securely stored in our database and protected according to security best practices.
Site(s) de centre de données
Irlande
Détails sur l’hébergement des données
in a Postgres database hosted on AWS and managed by Heroku
Société chargée de l’hébergement des données
AWS / Heroku
L’application/le service a des sous-processeurs
no