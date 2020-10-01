Meltwater Copilot brings Meltwater’s media and social intelligence into Slack as a conversational AI agent. Ask questions in plain language — about your brand, competitors, or industry — using the /meltwater command, by @mentioning the bot, in a direct message, or from Slack’s AI assistant panel. It returns news and social insights (coverage, sentiment, trends, top stories, journalists and influencers) with source citations, suggested follow-up questions, charts, and PDF/Word exports. Meltwater Smart Alerts automatically sends key insights about a brand, competitors, or industry trends. This application for Slack requires a paid Meltwater account and allows your teams to act quickly on market movements, alert relevant internal departments in a timely manner and make better informed decisions powered by rich insights. AI-generated output: the Meltwater Agent uses AI and can make mistakes, so responses may be inaccurate or incomplete. Please check important information before relying on it. A paid Slack plan is required to access the AI agent in the app container (the Slack AI assistant panel). Other features remain available on free Slack plans.