Règle de conservation des données
Security of your data and your privacy is our top priority. We keep your data as long as you are using our services. In the case of account removal, related data will be automatically deleted after 30 days.
Règles d’archivage et de suppression des données
We automatically remove data 30 days after account removal or upon a request sent to hello@kiwihr.com.
Règle de stockage des données
KiwiHR is running on AWS Cloud and the uploaded files and documents are stored in Google Cloud Storage. All of our application endpoints are TLS/SSL only.
Site(s) de centre de données
Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Data is hosted in the AWS Cloud.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS, Google Cloud Storage
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs