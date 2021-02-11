CallHippo is a revolutionary online phone service provider that operates in 50+ countries and can help you optimize your business communication to the maximum! You can get virtual numbers for your business and make, receive, and track your calls from a desktop, tablet, mobile or PC with a working internet.Key Features: 1. You can Integrate multiple Slack workspaces and channels. 2. Get calls and SMS activity: Whenever a user makes a call or sends a SMS from CallHippo dialer. System will send call/SMS activity to the integrated Slack channels.
CallHippo pourra voir :
CallHippo pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
When user remove the app from Callhippo, will remove the information of Slack
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
support@callhippo.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)