Règle de conservation des données
Pupster will retain data as long as we the workspace has authorized the app. Backups will be retained for 60 days.
Règles d’archivage et de suppression des données
Pupster will securely remove data upon app deletion or request to support@pupster.app.
Règle de stockage des données
Pupster stores data in AWS US regions using standard encryption at rest controls.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted on AWS
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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