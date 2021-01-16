Règle de conservation des données
Session only retain data to sync it between devices. No Slack data is stored beside team name + token
Règles d’archivage et de suppression des données
Session will delete all user data in 3x24 hours when asked
Règle de stockage des données
Session stores data with encryption at rest
Site(s) de centre de données
Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Digital Ocean
L’application/le service a des sous-processeurs
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