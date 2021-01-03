Reason describes the rationality of the world and on the other hand the ability of an individual to think logically.Start your day with a quote from books like "Ego is the Enemy", "Stillness is the key", "One up on wall street" and many others.Get one quote from the great books and authors every day directly to your Slack inbox. - Delivered every morning at 10 AM EST. - New quotes added constantly.
Tidbits of Reason pourra voir :
Tidbits of Reason pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
- When the user uninstalls, the tokens are deleted
Règle de stockage des données
- Stored in Encrypted dynamo db on AWS
Détails sur l’hébergement des données
AWS- Encrypted Dynamodb
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
We have added a section to the privacy policy to let users know that they can email us to delete data.
Whenever we receive a request, the user info is mapped through the team name and all of the relevant user token info is deleted from our database within 2 working days.
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
procrastinationg@gmail.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)