Different classes of information require varying levels of protection and procedures for data handling. The individual requirements for the handling and protection of data depend on the needs identified by the owner of the data; in the absence of defined requirements, Potential Energy Labs normal standards and practices for data handling and protection apply, and are determined according to the class of data in question. If personnel are unclear as to the handling and protection requirements for a given type of data, they should consult with the data owner and the CTO or COO. Sensitive Data Potential Energy Labs Sensitive data is data that has been identified as highly critical and requiring the highest level of protection. As such, personnel are expected to exercise extreme care when handling Potential Energy Labs Sensitive data. Data owners of Potential Energy Labs Sensitive data are permitted to specify data protection and handling mandates for their data; otherwise, Potential Energy Labs Confidential data is subject to the following specific requirements for proper protection and handling: Potential Energy Labs Sensitive data stored on company computing resources must not allow for any unauthenticated or anonymous access; all access to Potential Energy Labs Sensitive data must require a username and password in order to be granted access permission. Sharing of Potential Energy Labs Sensitive data within the company should only be done with management approval. Any transfer of Potential Energy Labs Sensitive data outside the company must be in accordance with a standing legal contract or arrangement, or must be accompanied by written approval from the data owner or Potential Energy Labs Counsel. File cabinets storing paper records containing Potential Energy Labs Sensitive data should be kept locked at all times. Confidential Data Potential Energy Labs Confidential data is data that has been identified as crucial to the company’s continued operations. As such, personnel are expected to exercise an appropriate level of care when handling Potential Energy Labs Confidential data. Data owners of Potential Energy Labs Confidential data are permitted to specify data protection and handling mandates for their data; otherwise, Potential Energy Labs Confidential data is subject to the following specific requirements for proper protection and handling: Potential Energy Labs Confidential data stored on company computing resources must not allow for any unauthenticated or anonymous access; all access to Potential Energy Labs Confidential data must require a username and password in order to be granted access permission. Sharing of Potential Energy Labs Confidential data within the company should only be done with management approval. Any transfer of Potential Energy Labs Confidential data outside the company must be in accordance with a standing legal contract or arrangement, or must be accompanied by written approval from the data owner or Potential Energy Labs Counsel. File cabinets storing paper records containing Potential Energy Labs Confidential data should be kept locked at all times. Internal Data Data not categorized as Potential Energy Labs Sensitive, Potential Energy Labs Confidential, or Potential Energy Labs Public automatically defaults to classification as “Potential Energy Labs Internal”. Full policy at