Règle de conservation des données
Customer Data is keep for as long as Leanmote account exists.
Règles d’archivage et de suppression des données
Leanmote will remove costumer data upon costumer's request. Data is deleted from production environment within the next month
Règle de stockage des données
Customer Data is stored redundantly at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Australie
L’application/le service a des sous-processeurs
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