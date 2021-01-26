Règle de conservation des données
Lunar Partners Ltd will retain customer data until they request the account to be closed and at that point all personal data will be deleted.
Règles d’archivage et de suppression des données
Lunar Partners Ltd uses nightly backups but these are permanently deleted after 2 months.
Règle de stockage des données
Lunar Partners Ltd stores client's data in Germany and it is not exported outside Europe.
Site(s) de centre de données
Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud
Société chargée de l’hébergement des données
Google
L’application/le service a des sous-processeurs
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