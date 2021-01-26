ZOKRI is the platform that will teach you how to create OKRs and then manage the everyday processes that make their achievement not just possible, but highly likely. The ZOKRI Slack App makes it easy to get notifications when Key Results and Initiatives are updated and reply immediately to any comments raised by your colleagues: • Get told when you are assigned new OKRs, Initiatives & KPIs

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