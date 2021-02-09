Règle de conservation des données
CozyLayer will retain custom data in accordance with GDPR and only collect and store data that is necessary for the service.
Règles d’archivage et de suppression des données
Customers can contact us anytime at dbanks1131@gmail.com to request immediate removal of their data. Customer data will be completely erased within 7 days.
Règle de stockage des données
Customer data is securely stored and encoded in our database and protected according to security best practices.
Détails sur l’hébergement des données
Cloud Hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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