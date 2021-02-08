Todo Cloud

Règle de conservation des données
Appigo Inc will retain customer's data in accordance with GDPR policies
Règles d’archivage et de suppression des données
Appigo Inc will remove customer's data in accordance with GDPR policies
Règle de stockage des données
Appigo Inc stores only data that is relevant to the user's use of the application in AWS secure services.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud Hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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