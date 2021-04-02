Règle de conservation des données
We store data on behalf of users. We don't share it unless it's required for basic functionality or are compelled to by a court of law. As of today, we have never been compelled to do so.
We never sell or give your information to third parties or information brokers.
We do share some of your information with trusted partners to provide funtionality. Examples include: Stripe, Sendgrid, and of course, Slack.
Règles d’archivage et de suppression des données
Users may remove their data at any time with the app functionality or by contacting support.
Règle de stockage des données
Data for all active accounts are stored in the cloud.
Inactive accounts may have their data archived after a certain period.
Users may remove their data at any time by contacting support.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud services
Société chargée de l’hébergement des données
Digital Ocean
L’application/le service a des sous-processeurs
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