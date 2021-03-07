issue-alize for Redmine

Règle de conservation des données
TailShape will Customer Data be backuped for 1week.
Règles d’archivage et de suppression des données
TailShape don't archive Customer Data.
Règle de stockage des données
issuealize is hosted with Amazon Web Services (AWS). The default data centre is in the Japan.
We keep only the minimum amount of information and strictly manage it.
Site(s) de centre de données
Japon
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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