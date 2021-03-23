Product snippets are like a gym for strengthening your product management mindset. Whether you're looking into transitioning into product management or just expanding your horizons as a product manager. Twice a week you'll receive a product management related insight that will expand your product management skillset bit by bit:unicorn_face:
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Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.
We carry out research and analyze trends to better understand how users are using our services and improve them.
Règles d’archivage et de suppression des données
We will remove any user data that the user will request us to remove.
Règle de stockage des données
Data is stored on secured servers and is not accessible to non Product Snippets admins.
L’application/le service a des sous-processeurs
no
Certifications et conformité
Procédure de demande de suppression de données
We will remove any user data that the user will request us to remove. The process might take up to 4 weeks. The user will be notified upon completion.
Conforme à la loi HIPAA
no
Bien que cette appli soit potentiellement conforme à la loi américaine HIPAA, Slack n’a signé aucun accord de partenariat commercial avec des fournisseurs d’applications tierces, y compris celles figurant dans Slack Marketplace. Par conséquent, il vous incombe de vérifier la conformité du fournisseur et de conclure un accord approprié avec ce dernier avant de faire appel à lui.
Sécurité
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
maxim.bassin@gmail.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)