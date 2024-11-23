REACTO: Reaction Notifications

Règle de conservation des données
We will only collect the data needed for the operation of Reacto, such as message timestamp and channel. We only collect message information directed at the Reacto application. We follow the OWASP best-practices and encrypt data (both at rest and in transit). We do not store any data that we don’t need for our operations.
Règles d’archivage et de suppression des données
We will automatically delete all data related to the Slack workspace 12 months after Reacto is removed from the Slack team.
Règle de stockage des données
Any information related to Slack workspace is stored in the DigitalOcean data center located in California, USA.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud-hosted
Société chargée de l’hébergement des données
DigitalOcean
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no